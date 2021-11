Gdy rodzina powiększa się po raz trzeci. Na zakupy z Anną Dereszowską

Pierwsza i kolejne ciąże

Wiadomość o ciąży – szczególnie tej kolejnej – jest nie tylko ogromną radością, ale też wielką niewiadomą. Pierwsza ciąża ma to do siebie, że zupełnie nie wiemy, czego się spodziewać. Na dodatek wokół nas jest mnóstwo osób, które uwielbiają dzielić się swoimi doświadczeniami i mają mnóstwo rad. Czasem są one wartościowe, a czasem wręcz przeciwnie – bywają irytujące.