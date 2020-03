Anna Dereszowska o zwolnieniach z lekcji WF-u."To powinien być jeden z ważniejszych przedmiotów w szkole"

Anna Dereszowska jest mamą dwójki dzieci. Uważa, że zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego są karygodne. Twierdzi, że te lekcje są jednymi z najważniejszych i są niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci.

Anna Dereszowska o zwolnieniach z lekcji WF-u

Anna Dereszowska apeluje do wszystkich rodziców, by nie lekceważyli tych zajęć. "Jak mówią dzieci, lekcje WF-u, podobnie jak muzyka czy plastyka, to lekcje do podwyższania średniej. Jeśli chodzi o wychowanie fizyczne, to moim zdaniem powinien to być jeden z ważniejszych przedmiotów w szkole. Tyle się mówi, że jeśli dzieci nie ćwiczą, to mają mniejszą wydolność umysłową, niestety, bo mózg jest niedotleniony" – tłumaczy.