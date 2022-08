Anna Głogowska rozwiewa wątpliwości fanów. Przyznała, czy jest w związku

Anna Głogowska odpowiada na pytanie o związek z Mikołajem Roznerskim

Jeszcze do niedawna Anna Głogowska nie chciała zaprzeczać ani potwierdzać informacji o relacji z Mikołajem Roznerskim. O to, co ich łączy, zapytała redaktorka portalu Jastrząb Post. Tancerka odpowiedziała wymijająco.