Anna Gzyra na Wielkim Teście TVP o polskich komediach. Była kiedyś gwiazdą "M jak Miłość"

Anna Gzyra przypomniała o sobie, biorąc udział w Wielkim Teście TVP o polskich komediach. Mimo że aktorka nie gra aktualnie w żadnej produkcji stacji, jest tam mile widziana.

Anna Gzyra postawiła na prostotę – podczas nagrań do Wielkiego Testu TVP miała na sobie zieloną, plisowaną od dołu sukienkę, do której dobrała kremową kopertówkę. Biżuteria, którą założyła, była subtelna, ale za to mocniej podkreśliła oczy. Ci, którzy oglądali program, zapewne kojarzą Gzyrę. W końcu od 2006 do 2014 r. występowała w sztandarowej produkcji telewizji publicznej – "M jak Miłość".