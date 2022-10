Anna i Robert Lewandowscy na Gali Złotej Piłki. Trenerka podbiła czerwony dywan

Czy "Lewy" ma szansę na nagrodę?

Do nagrody w tym roku zostało nominowanych 30 piłkarzy z całego świata. Czy Robert Lewandowskie ma szansę wrócić do domu z nagrodą? Według informacji, które niosą się po sieci, to nie "Lewy" ma największe szanse. Gala Złotej Piłki 2022 ma bowiem należeć do napastnika drużyny Real Madryt, Karima Benzemy.