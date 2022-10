Mają tego samego stylistę? Partnerki polskich piłkarzy noszą tej jesieni jeden model spodni

Stylizacja Dominiki Grosickiej: bojówki i marynarka XXL

Look Dominiki Grosickiej to miks propozycji Anny Lewandowskiej i Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Królują w nim szerokie, piaskowe spodnie z kieszeniami, odsłaniający brzuch top od Celine, przeskalowana marynarka i modnie rozpięta torebka do ręki. Ciekawym uzupełnieniem są botki na szpilce z wąskim czubkiem. Dodają spodniom wide leg kobiecości!