Ula Dębska ma już dość. "Drodzy rządzący, nie widzę realnej pomocy"

- Znajomości, możliwości, firmy, z którymi współpracowałam – to wszystko jest teraz nieocenione. Czasami wystarczy jeden telefon. Kiedy dowiedziałam się, że w Chełmie nie mają pralki i suszarki, zadzwoniłam do marki, którą reklamowałam w social mediach, powiedziałam, jaka jest sytuacja i nam pomogli. Ale co się dzieje w międzyczasie? Ja nie jestem w stanie kontrolować wszystkiego naraz i nagle dowiaduję się, że jakiś koordynator z Chełmu zaczął przejmować moje działania. To nie może być tak, że pralka i suszarka trafią gdzieś, gdzie ktoś u góry wskaże palcem, kiedy ja wiem, że to ma trafić do miejsca, w którym byłam i widziałam, jakie jest zapotrzebowanie. To mnie zaczęło strasznie irytować – dodaje.