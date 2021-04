Anna Kalczyńska pochwaliła się formą i pięknym tarasem

Kariera dziennikarska

Zdjęcia z domu

Pani Anna może pochwalić się piękną, wysportowaną sylwetką (na fotografii widzimy ją w niebieskich legginsach i białym, sportowym staniku). Uwagę przykuwa także sam taras – przestronny, nasłoneczniony i otoczony zielenią. W tle widać natomiast modny, okrągły stolik, wazon ze świeżymi kwiatami oraz rattanową kanapę. W opisie do zdjęcia czytamy natomiast:

W komentarzach nie zabrakło komplementów pod adresem dziennikarki. Zachwyceni fani pisali m.in.: "Figurę ma pani cudną", "Pięknie pani wygląda w tym stroju" czy "Kuś to słońce, bo znów gdzieś ucieka".

Krzysztof Krawczyk przeżył wiele lat ze swoją żoną. Była miłością jego życia

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!