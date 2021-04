Beata Kozidrak jest zachwycona córką. Agata Pietras ma ważne zadanie

Kilka lat temu gorącym tematem w wielu mediach była kwestia głośnego rozwodu Beaty Kozidrak i Andrzeja Pietrasa. Para rozstała się po 36 latach, co wywołało prawdziwą burzę. Rozstanie nie obyło się bez problemów, ponieważ przez kolejne miesiące byli małżonkowie walczyli o dom i tantiemy.

Kozidrak cieszy się ze współpracy z córkami

Wokalistka Bajmu może zawsze liczyć na swoje córki, które zawsze są przy niej. Już kilka lat temu do zespołu dołączyła Katarzyna Pietras, która świetnie dogadała się z mamą. Mimo początkowych obaw o ich relacje prywatne, wszystko ułożyło się pomyślnie i obie panie kontynuują bliską współpracę. Katarzynę można usłyszeć w chórkach u Beaty Kozidrak.

Jak się okazuje, do zespołu niedawno dołączyła również młodsza Agata. Dotychczas zajmowała się rozwijaniem własnej marki modowej. Według "Na Żywo", Agata jeszcze przed pandemią założyła w Lublinie własny sklep, a od pewnego czasu sprzedaje swoje ubrania także w internecie. To właśnie ona doradza przy wyborze odpowiednich kreacji. "Czuję się bardzo dobrze w strojach wybranych przez nią. To moja córka, zna mnie jak nikt inny"- powiedziała tygodnikowi Kozidrak.