Anna Lewandowska boi się o córki. Podała powód

Wielkie zmiany w życiu rodziny Lewandowskich

Anna Lewandowska jest szczęśliwą matką dwóch córek - Klary i Laury. Swoje pociechy często nazywa czule "Calineczkami". Zdjęcia dziewczynek pojawiają się od czasu do czasu w mediach społecznościowych, gdzie influencerka chętnie pokazuje, jak spędza z nimi wolny czas. Niedawno życie Lewandowskich bardzo się zmieniło. Para przeniosła się wraz z pociechami z Niemiec do Hiszpanii. Powodem był długo wyczekiwany przez Roberta transfer z Bayernu Monachium do FC Barcelony.