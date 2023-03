Anna Lewandowska bryluje w Paryżu. Taki strój założyła na wieczorne wyjście

Dla Anny Lewandowskiej takie wydarzenie to nie pierwszyzna. Trenerka na paryskim Fashion Weeku była już w zeszłym roku na przełomie września i października. Wtedy zaprezentowała się m.in. w satynowym garniturze, szerokich jeansach i kurtce "rajdówce" oraz licznych skórzanych płaszczach. Była na pokazach Louis Vuitton, Victorii Beckham i Off White. Ciekawe, do kogo została zaproszona tym razem.