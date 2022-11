Anna Lewandowska kibicuje polskiej kadrze w Katarze. Na mecz nie przyszła sama

Anna Lewandowska przyleciała do Kataru w poniedziałek. W podróż do kraju, w którym organizowany jest mundial, wybrała się z Dani ter Stegen - żoną bramkarza FC Barcelona. Niemal natychmiast po dotarciu na miejsce Lewandowska zaczęła kibicować na Instagramie polskiej reprezentacji. W dzień meczu założyła biało-czerwoną koszulkę z napisem "Lewandowski" i zagrzewała piłkarzy do walki o wygraną. Żony lidera polskiej kadry nie mogło zabraknąć także na trybunach. Na meczu miała towarzystwo.