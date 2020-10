Anna Lewandowska na spacerze z córką Laurą. Dziewczynka jeździ już w spacerówce

Laura Lewandowska jeździ już spacerówką

Sportsmenka wybrała dla córeczki wózek w opcji 3 w 1. Chcąc przełożyć córeczką do spacerówki, Anna Lewandowska mogła więc skorzystać z zestawu, który miała już w posiadaniu. Dzieci gwiazd zazwyczaj mają po kilka wózków, którymi podróżują. Podobnie było z Klarą Lewandowską, która miała okazję jeździć w wózku marki Cybex z kolekcji "Birds of Paradise". Wózek spacerowy z tej edycji to koszt ok. 4200 złotych, natomiast głęboko-spacerowy - prawie 6200 złotych. Fotelik samochodowy to kolejny wydatek ok. 1499 złotych.