Anna Lewandowska pokazała brzuch. "Instamatka" komentuje

Anna Lewandowska opublikowała na instagramowym koncie zdjęcie nagiego brzucha. Pod postem pojawiła się rzesza komentarzy. Wśród nich m.in. Sary Boruc. Wybuchła dyskusja tzw. "Instamatek".

Ciężarna Anna Lewandowska wraz z Robertem Lewandowskim i Klarą udali się na krótkie wakacje. Wykorzystali tę świąteczną przerwę, by odpocząć po ostatnich, intensywnych miesiącach. Gdy sportsmenka wygrzewała się na plaży, uwieczniła na fotografii swój zaokrąglony brzuch. Zdjęcie udostępniła na swoim profilu na Instagramie. Przy okazji zdradziła, że to już szósty miesiąc.

Sara Boruc o macierzyństwie

Sara Boruc również nie przeszła obojętnie obok postu. "Oj tak, dwójka maluchów to już inne życie" – napisała żona bramkarza. Niestety jej komentarz wywołał poruszenie pod postem. Nie spodobał się on zwłaszcza jednej internautce. "A co celebrytki wiedzą o wychowywaniu dzieci, połowę życia dziecko spędza z nianią" – skomentowała oburzona "Instamatka".