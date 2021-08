Anna Lewandowska pokazała niedoskonałości na skórze. "Ja i moi towarzysze"

Lewandowska uwielbia i często stawia na naturalny look. Jak widzimy na powyższym zdjęciu, po "niedoskonałościach" nie pozostało ani śladu. Trenerka podkreśla, że kluczowe jest przede wszystkim dbanie o skórę i odpowiednia pielęgnacja. Oprócz tego, że zajmuje się zdrowym odżywianiem i treningami, jest również właścicielką marki kosmetycznej Phlov. Znajdują się w niej kosmetyki do codziennej pielęgnacji skóry i produkty do makijażu, nawet takie, która są bezpieczne dla kobiet w ciąży i karmiących.