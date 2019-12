WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Anna Lewandowska pokazała zdjęcia z córką. To już ich rodzinna tradycja Tradycje świąteczne są różne: ubieranie choinki, łuska karpia w portfelu albo rodzinne pozowane zdjęcie. Anna Lewandowska zdecydowała się na pomysł numer trzy, ale w swojej wersji. Co roku robi sobie taką samą fotografie z córką. To świetna pamiątka. Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z córką (ONS.pl) W ostatnim czasie bardzo dużo działo się u Lewandowskich. Wiadomość o ciąży, operacja Roberta Lewandowskiego, nowa książka Anny. Wśród tych wszystkich wyzwań trenerka stara się poświęcać jak najwięcej czasu swojej rodzinie. Dlatego wymyśla różne tradycje, które umacniają rodzinne więzi i tworzą piękne wspomnienia. Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z córką Anna Lewandowska wspomniała, że przed świętami robi listę, w której wymienia, za co jest wdzięczna w tym roku. Twierdzi, że to najlepsza metoda, aby zauważać i doceniać dobro, które się nam przytrafia. Teraz pochwaliła się kolejną tradycją, którą tworzy wraz z córką. Anna Lewandowska co roku z Klarą robią sobie takie samo zdjęcie. Blogerka trzyma swoją pociechę, pozując tyłem na tle choinki. Dzięki galerii tych fotografii możemy zobaczyć, że Klara rośnie jak na drożdżach. Te zdjęcia wyjątkowo urzekły obserwatorów trenerki. W komentarzach posypały się ciepłe słowa. "Klara coraz większa, ale choinka coraz mniejsza. Te zdjęcia pozostaną już waszą tradycją. Piękna pamiątka", "Oj tak, następne święta będą dla was jeszcze bardziej cudowne"," Cudowna pamiątka. Jesteście wspaniałą rodziną" – pisali internauci.