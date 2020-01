Anna Lewandowska pokazała zdjęcie w bikini. Widać już ciążowy brzuszek

Robert Lewandowski niedawno ogłosił, że wraz z żoną spodziewają się drugiego dziecka. Teraz Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z wakacji, na którym nie ukrywa swojego zaokrąglonego brzucha. Widać, że przyszła mama jest bardzo dumna.

Anna Lewandowska napisała pod zdjęciem na swoim profilu na Instagramie słowa, które poruszyły jej fanów. "Nowy rok = nowe życie, nowe wyzwanie i mnóstwo szczęścia". Hasztagi pod fotografią wskazują na to, że ma na myśli narodziny drugiego dziecka.

Odkąd Robert Lewandowski ujawnił informację o ciąży Ani, płyną do nich gratulacje z całego świata. A para wciąż podsyca ciekawość swoich wielbicieli.

Post gwiazdy wzbudził dyskusję wśród fanek. "Oj tak. Dwójka maluchów to już inne życie" - przyznała jedna z nich. Inne dodały, że wychowanie trójki to dopiero "hardcore". "Dobra organizacja i jest dobrze. Nie ma rzeczy niemożliwych" - czytamy w innym komentarzu. Nie wszyscy wyszli z założenia, że opieka nad taką gromadką jest przeznaczona dla osób o przeciętnych zarobkach. "Jak masz kasę, to nie ma" - odpowiedziała jedna z kobiet optymistycznie nastawionej internautce.