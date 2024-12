Anna Lewandowska szczerze o podejściu do mody. "Czasami wychodzę z domu w dresie"

Anna Lewandowska szczerze o podejściu do mody

- Moda to dla mnie wygoda. Gdy dobrze się w czymś czujesz, to tak też wyglądasz - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Anna Lewandowska. Czy jest jednak stylizacja, której żałuje? Trenerka fitness przyznaje, że tak.

Anna Lewandowska od lat uchodzi za prawdziwą ikonę stylu. Stylizacjami trenerki fitness inspirują się bowiem miliony Polek, które bacznie śledzą jej profil na Instagramie. To właśnie tam zresztą chwali się także swoimi modowymi wyborami. Wbrew pozorom w jej szafie znajdziemy nie tylko sportowe ubrania, ale także wiele szalenie kobiecych propozycji, w których błyszczy na wielkich galach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak jednak opisałaby swój styl? - Moda to dla mnie wygoda. Gdy dobrze się w czymś czujesz, to tak też wyglądasz - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Anna Lewandowska. Trenerka fitness nie ukrywa, że to właśnie sportowe stylizacje są najbliższe jej sercu.

- Szanuję osoby, które pracują w modzie i, wybierając stylizacje, stawiają głównie na wygląd, nie myśląc o komforcie. Chyba sama bym tak nie potrafiła - dodaje.

Anna Lewandowska © Mat. prasowe

Anna Lewandowska przyznaje, że stara się śledzić trendy modowe. Właśnie dlatego, chętnie pojawia się na Fashion Weekach, na których może podziwiać kolekcje najlepszych projektantów na świecie. Podkreśla jednak, że odkąd mieszka w Barcelonie pozwala sobie na nieco więcej luzu.

- Czasami wychodzę z domu w dresie albo legginsach i idę, a to na zajęcia, a to na lunch ze znajomymi. W Barcelonie nikt nikogo nie ocenia i to jest naprawdę super. W Warszawie mogę za to wyrazić swoje odkrycia modowe w zupełnie inny sposób. Tutaj w mojej szafie najczęściej dominują ciemniejsze kolory. Stawiam przy tym na proste, a do tego komfortowe rozwiązania - zdradza.

Trenerka fitness od lat umiejętnie łączy eleganckie ubrania z tymi bardziej sportowymi. Chętnie nosi także ubrania z własnych kolekcji stworzonych dla marki 4F, co można zaobserwować, chociażby na jej Instagramie.

- Topy na jedno ramię, które również pojawiły się w mojej nowej kolekcji 4F, najczęściej noszę do jeansów. Na to oversizowa marynarka i w zasadzie look jest gotowy. W swoich stylizacjach staram się pokazać właśnie takie dwie odsłony - modową i sportową, które stały się nieodłącznym elementem mojego stylu życia oraz pracy - mówi Lewandowska.

Trenerka radzi, by bawić się modą, "ale na własnych zasadach, tak by czuć się dobrze we własnej skórze".

- Jak dziewczyna jest pewna siebie, to od razu widać, np. poprzez jej uśmiech czy sposób poruszania się. Wtedy możemy powiedzieć "ona naprawdę super wygląda". Właśnie dlatego to ważne, aby w tym wszystkim nie zapomnieć o podążaniu za samą sobą.

Bizneswoman nie ukrywa, że zanim znalazła swój styl, chętnie eksperymentowała z modą, choć nie zawsze z pozytywnym skutkiem.

- Jest kilka takich porządnych wpadek z dawnych lat, ale wychodzę z założenia, że człowiek uczy się na błędach.

Lewandowska od dawna współpracuje ze znaną stylistką, Karlą Gruszecką, której, jak sama przyznaje, bardzo wiele zawdzięcza. To właśnie ona tworzyła także zestawy na sesję zdjęciową jej nowej kolekcji dla 4F.

- Staramy się tworzyć ciekawe połączenia, żeby pokazać fanom, że faktycznie wszystkie elementy kolekcji z powodzeniem można ze sobą mieszać - podkreśla.

Nie da się ukryć, że Anna Lewandowska prowadzi niezwykle aktywny tryb życia. Jej praca wiąże się także z wieloma podróżami. Jak przygotowuje stylizacje, żyjąc w ciągłym biegu?

- Mam teraz małą pomoc (śmiech). Moja młodsza córka, Laura, bardzo interesuje się modą. Kocha buty, ubrania i torebki. Ostatnio chciała nawet doradzać mi w wyborze konkretnej stylizacji. A tak na poważnie, to myślę o tym z dużym wyprzedzeniem. Na takie kilkudniowe wyjazdy staram się zabierać jedynie bagaż podręczny, dlatego ilość miejsca w walizce jest bardzo ograniczona - przyznaje.

Trenerka fitness chętnie wykorzystuje ubrania ze swojej kolekcji stworzonej we współpracy z 4F na ważne wydarzenia branżowe.

- Niedawno byłam na evencie w Barcelonie, gdzie miałam na sobie mój top na jedno ramię.

Anna Lewandowska stworzyła nową kolekcję dla 4F © Mat. prasowe

Rozmawiała Paulina Żmudzińska, dziennikarka Wirtualnej Polski.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl