Włożyła sukienkę z siateczki. Petarda, ale tylko dla odważnych

Relacjonuje podróże i wrzuca zdjęcia swoich stylizacji, które inspirują kobiety w różnym wieku. Teraz pokazała się w najmodniejszej sukience tego lata . To trend dla odważnych kobiet, które lubią bawić się modą.

Siatka najczęściej kojarzy się z letnią sukienką, którą zabieramy na wakacje — służy nam w roli narzutki na strój kąpielowy. Tak wystylizowała ją Lewandowska. Sukienka, w której się pokazała, ma w sobie wakacyjny luz i urok. Idealnie pasuje do stylu "Lewej". W połączeniu z odpowiednimi dodatkami sprawdzi się nie tylko w plażowych stylizacjach.

