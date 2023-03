Anna Lewandowska szczerze o wyprowadzce z Polski. Miała pewne obawy

Anna Lewandowska niesamowicie otworzyła się podczas nagrywania dokumentu o Robercie Lewandowskim. To właśnie z filmu dowiadujemy się m.in. o tym, że opuszczenie Polski było dla trenerki początkowo trudnym wyzwaniem. Wyjeżdżając do Dortmundu, bała się o to, jak będzie wyglądać jej życie.