Anna Lewandowska tak ubrała Klarę do szkoły. "Adaptacja nie jest zbyt łatwa"

Na zamieszczonym na profilu InstaStories widać też, jak ubrana jest mała uczennica. Okazuje się, że Klara nosi do szkoły specjalny mundurek - jasnoniebieską koszulkę oraz grafitową spódniczkę. Do tego pociecha Lewandowskich założyła granatowe skarpetki i czarne, wygodne buty. Dumna mama opublikowała nagranie, jak Klara idzie do budynku szkoły tanecznym krokiem.