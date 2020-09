Anna Lewandowska w dwóch modnych stylizacjach. Podobne swetry na jesień 2020 znalazłyśmy w sieciówkach

Sweter oversize na jesień 2020 w stylu Anny Lewandowskiej

Najbardziej pożądane swetry na jesień 2020 to te z bufiastymi rękawami oraz oversize. Anna Lewandowska ma w swojej szafie modele marek Isabel Marant czy Chloe w klasycznych kolorach – odcieniach brązu i beżu. Ich ceny sięgają nawet kilku tysięcy złotych, jednak podobne swetry można bez problemu znaleźć w Zarze, H&M czy Reserved.

Obszerny sweter z dzianiny lub wełny świetnie pasuje zarówno do obcisłych jeansów i botków, jak i do długiej, zwiewnej spódnicy i sneakersów. Można nosić go na wiele okazji i praktycznie przez cały sezon jesienno-zimowy. Obroni się zarówno w pracy, jak i na spacerze po lesie.