Anna Lewandowska w poruszającym wpisie o depresji. Padły ważne słowa

Anna Lewandowska wiedzie życie, o jakim marzy większość z nas. Mogłaby spocząć na laurach i zostać żoną sławnego męża. Jednak jej ambicje sięgały dalej. “Anna Lewandowska” to prawdziwa marka. Można by powiedzieć, że czego nie dotknie, zamienia w złoto. Szczęścia dopełniło pojawienie się na świecie córeczek, Laury i Klary. Marzeniem Ani Lewandowskiej jest motywowanie kobiet do zmian, tych zewnętrznych i wewnętrznych.