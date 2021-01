Magda Umer wspomina zmarłego brata. "Uważam, że moje zmaganie z depresją ma źródło właśnie w obserwowaniu jego tragedii"

Magda Umer o strajkach

Na pytanie dziennikarki, czy poszłaby na strajk i czy jest "wkur...a" sytuacją w Polsce, Magda Umer odpowiedziała, że jakby była młodsza, to by tańczyła poloneza na ulicy razem z innymi manifestującymi. Teraz jednak się boi. Pandemii, prowokacji ze strony policji, pobić i aresztowań.

Zapytana, czy słowo "wypier...ć" ją oburza, odpowiedziała, że na co dzień strasznie przeklina. To określenie dla niej to nic innego, jak "proszę wyjść".

Magda Umer o bracie chorym na SMA

Dodała, że do końca nie podźwignęła się po śmierci brata. Na pytanie, co powiedziałaby kobietom, które dziś wiedzą, że mogą urodzić śmiertelnie chore dziecko, odpowiedziała, że "nic". Nie skomentowałaby też ich wyborów. Zauważyła, że to są bardzo intymne decyzje, o których to kobieta powinna decydować, nie mężczyzna.