Anna Lewandowska w skarpetkach znanego domu mody. Trudno uwierzyć, ile kosztowały

Lewandowska stara się ograniczyć zakupy

Anna Lewandowska jakiś czas temu stwierdziła, że stara się żyć w duchu odzieżowego minimalizmu, co nie przychodzi jej jednak z łatwością. Gwiazda przyznała, że często nie może się oprzeć kolejnym zakupom. Dlatego narzuciła sobie pewną zasadę. Teraz, gdy kupuje nową rzecz, to dwie inne oddaje. Trafiają one zazwyczaj na platformę sprzedażową, gdzie zyskują "drugie życie". Lewandowska twierdzi, że dzięki tej zasadzie kilka razy zastanawia się, zanim doda daną rzecz do "koszyka" na internetowej stronie zakupowej.