Anna Lewandowska zapowiada nowy projekt. Zdradza, kiedy ogłosi, co to będzie Anna Lewandowska nie zwalnia tempa. Kilka miesięcy temu zaprezentowała światu nową markę kosmetyczną, prowadzi warsztaty, kilka firm, a niedawno ogłosiła wiadomość o swojej ciąży. Teraz zdradziła fanom, że pracuje nad nowym projektem. Anna Lewandowska zapowiedziała, że rozpoczyna nowy projekt (ONS.pl) Anna Lewandowska pewnie niejedną osobę zaskoczyła. "Tysiące myśli, tysiące pomysłów, wiele celów do zrealizowania. Dla mnie ten rok będzie ogromnym wyzwaniem. Już za 3 dni podzielę się z wami kolejnym projektem" - napisała na swoim profilu na Instagramie pod zdjęciem ze swoich egzotycznych wakacji, gdzie "naładowała baterie". Anna Lewandowska - nowy projekt Trenerka robi już mnóstwo rzeczy - między innymi prowadzi bloga, ma własną markę kosmetyczną i sprzedaje swoje zdrowe, ekologiczne przekąski. Ale wciąż ma energię, żeby realizować kolejne pomysły. Przy nowym projekcie, tak samo jak przy poprzednich, może liczyć na motywację ze strony fanów. "Trzymamy kciuki za nowy projekt", "Wsparcie za wsparcie! Razem możemy więcej" - pisali. Jednak niektórzy nie mogli się powstrzymać przed uszczypliwymi komentarzami i zamiast na tym, co napisała Anna Lewandowska, skupili się na zdjęciu. "Czy w ciąży zdrowo się tak opalać?" - napisała jedna z jej obserwatorek. "Ania już wiele razy pisała, że opala się natryskowo" - broniła jej inna.