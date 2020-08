Anna Lewandowska żartuje z grubych osób. Aktywistki odpowiadają

Anna Lewandowska, jak każda kobieta żyjąca w przestrzeni publicznej, musi mierzyć się z opiniami na temat swojego ciała. Najczęściej są one bardzo pozytywne. Tylko czasem Lewandowska usłyszy, że publikując zdjęcie idealnie płaskiego brzucha 6 tygodni po porodzie, dokłada cegiełkę do umacniania opresyjnego kanonu piękna.

Anna Lewandowska i ciałopozytywność: co poszło nie tak?

Mistrzyni karate, która zazwyczaj jest bardzo poprawna i nie zaliczyła jeszcze żadnej fatfobicznej wpadki, jak to się regularnie zdarza innym trenerkom - celebrytkom, tym razem naraziła się sporej grupie osób. Dlaczego?

Anna Lewandowska pewnie chciała się odnieść do krytycznych słów, jakie padają czasem pod jej adresem. A może po prostu chciała być zabawna? To ostatnie, zdaniem aktywistek działających na rzecz ciałopozytywności, zdecydowanie jej nie wyszło.

Zakładanie takiego pogrubiającego stroju jest zdaniem aktywistki niestosowne z kilku powodów: daje przyzwolenie na śmianie się z grubych ciał, jest kpieniem z idei ciałopozytywności i jest tylko nieco mniej żenujące, niż żarty o charakterze rasistowskim. Na koniec Chowaniec napisała: "Pamiętaj, że ty fat suit zdejmujesz w trzy minuty. My - osoby grube - musimy mierzyć się z utrwalonymi stereotypami przez całe nasze życie".

Głos w dyskusji zabrała też Natalia Skoczylas, edukatorka antyprzemocowa i ciałopozytywna. Zwróciła uwagę na przemoc, jakiej doświadczają osoby grube i społeczne przyzwolenie na żarty z wyglądu. "Opresja związana z grubością jest specyficzna ze względu na powszechne przyzwolenie do żartowania. O wielu rzeczach wiemy, że nie wypada ich powiedzieć, albo że mogą być kontrowersyjne. Żarty z grubości są ok, bo przecież: a) dystans, b) osoby powinny schudnąć, to dla ich dobra."