Anna Markowska potwierdziła związek z Kubą Wojewódzkim. "Kochamy się"

"Jesteśmy razem, kochamy się"

Anna Markowska zdradziła, jak poważny jest jej związek z Kubą Wojewódzkim. Wspomniała, że czeka na poważny ruch z jego strony. - No ja się nie będę oświadczać Kubie, także to jest pytanie do Kuby. Jesteśmy razem, kochamy się, mam nadzieję, że będzie wszystko ok i będziemy się rozwijać - wyznała.