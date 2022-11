Magdalena Stępień o relacji Markowskiej i Wojewódzkiego. Komentuje spekulacje na temat ślubu

- Anię znam, ona okazała mi ogromne wsparcie podczas choroby Oliwierka, dlatego ta osoba swoim ogromnym sercem, bezinteresownym wsparciem dała mi poczucie wiary, nadziei i miłości i pójścia do przodu. Jestem jej z całego serca za to wdzięczna, jest to cudowna kobieta. Wierzę, że ta nasza znajomość pozwoli mi przekuć to w coś dobrego - powiedziała Stępień.