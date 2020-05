Anna Mucha rozdaje posiłki potrzebującym. "Po prostu złota kobieta"

Anna Mucha na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie w maseczce ochronnej i podzieliła się wrażeniami odnośnie udziału w akcji #gotowidopomocy, którą zorganizowała Legia Warszawa. "Wzięłam udział w jednej z najcudowniejszych i uskrzydlających akcji ever!" – zaczęła swoją wypowiedź. Mucha wyznała, że dostarczyła darmowe posiłki do ponad 700 osób potrzebujących. Wśród nich są głównie starsi i samotni.

Anna Mucha rozdaje posiłki samotnym i potrzebującym

Aktorka zachęciła również do tego, żeby dołączyć do akcji i zostać wolontariuszem. "Wystarczy dobra wola" – przekonuje. Podziękowała Legii Warszawa za to, że mogła dołożyć swoją cegiełkę do akcji.