Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Katarzyna Dowbor dziękuje im za to, że są

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Katarzyna Dowbor podziękowała im za pracę

O tych, którzy ratują nam życie, nie zapomniała Katarzyna Dowbor. Na jej profilu na Instagramie pojawił się filmik, w którym trzymając kwiaty, dziękowała wszystkim tym, którzy narażają swoje życie. "Bardzo wiele wam zawdzięczamy. Dziękujemy za to, że jesteście i dziękujemy za wasze poświęcenie. Wiem, że to najtrudniejszy czas dla was, dla tych, którzy pracują w szpitalach i poza nimi. Chciałabym, żebyście pamiętali, że my o was pamiętamy, bo to najważniejsze. Brawa dla was" – mówiła.