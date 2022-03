Anna Mucha wygrała walkę z cellulitem. Podzieliła się sposobem na jego pokonanie

- Codzienna pielęgnacja to jest coś, co jest niezwykle istotne w dbaniu o siebie. Olejek do masażu używam pod prysznicem. Mam też bańkę, która ma zasysać powietrze. Zasysam i przelatuje w stronę serca. Już po tygodniu, dwóch widać różnicę. W 21 dni pozbywamy się cellulitu - podkreśliła Anna Mucha.