Anna Nowak-Ibisz o sytuacji kobiet w Polsce. "Wychowano nas bez wiedzy o własnym ciele i seksualności"

"Od małego nasączono nas mądrościami ludowymi w stylu: Dziewczynka nie powinna! Kobieta nie może! Przed ślubem nie wolno! Po ślubie Kobieta musi! Kobieta ma wytrzymać! Gwałt ma znieść w każdej postaci od męża i od niemęża... Kobieta nie ma prawa!! Nie ma prawa do głosu, do samostanowienia, do edukacji, do wyboru, do własnego życia, do bycia inną...do tego zwłaszcza nie ma prawa do dzisiaj" – mówiła aktorka, nawiązując do obecnej sytuacji.