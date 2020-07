Anna Nowak-Ibisz pojechała na wakacje. Zdjęcia byłej żony komentuje Krzysztof Ibisz

Epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany wielu Polaków, którzy zaplanowali zagraniczne urlopy. Dotyczy to również gwiazd, które w tym roku wyjątkowo korzystają z uroków polskiego morza. Wyjątkiem jest jednak Anna Nowak-Ibisz, która zamiast jechać nad Bałtyk, postanowiła spędzić wakacje na Mazurach.

Anna Nowak-Ibisz jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie udokumentowała również swój wypoczynek nad jeziorem Plusznym. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała serię zdjęć z wycieczki rowerowej, podczas której towarzyszył jej syn Vincent. Widać, że pogoda im dopisała, a na każdym zdjęciu Anna Nowak-Ibisz pozowała uśmiechnięta. Najwyraźniej należy do osób, które zamiast biernego odpoczynku i wylegiwania na leżaku, lubi aktywnie spędzać czas.

"Zawsze zabieramy rowery na wakacje, to nasz punkt must have!" – napisała dziennikarka.

Co ciekawe, zarówno zdjęcia z przejażdżki rowerowej, jak i fotografię łódki na tle zachodzącego słońca skomentował były mąż Anny Nowak-Ibisz.