Anna Nowak-Ibisz pokazała zdjęcie byłego męża z synem Vincentem. Wiemy, co myśli o ich relacji

Anna Nowak-Ibisz opublikowała zdjęcie Krzysztofa Ibisza stojącego na scenie z synem Vincentem. "Patrzyłam na nich schowana na balkonie".

Na zdjęciu Krzysztof Ibisz pozuje obok swojego syna na planie programu "Taniec z Gwiazdami". Musimy przyznać, że Vincent wyrósł na przystojnego młodzieńca. Stał obok ojca ubrany w modną marynarkę z atłasowymi klapami, a zamiast koszulki włożył białą bluzkę, przez co stylizacja wyglądała na bardziej swobodną. Jego mama przyznała, że cieszy ją, gdy syn odwiedza ojca w pracy.

"Warto sobie ten świat oswoić za młodu i sprawdzić, czym takie zajęcie pachnie. To nie jest łatwy kawałek chleba, wbrew pozorom, im wcześniej się to zrozumie, tym łatwiej później znaleźć swoją drogę, niekoniecznie tą samą, którą idą rodzice. Patrzyłam na nich schowana na balkonie, a kiedy tata zabrał syna przed flesze obiektywów i ja dołączyłam do fotoreporterów, wiadomo, jestem ich fanką" – dodała Pani Gadżet.