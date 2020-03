Anna Nowak-Ibisz radzi, by wykorzystać ten czas na rozmowy. "Do mnie też zadzwońcie i piszcie, proszę"

Anna Nowak-Ibisz promuje akcję #zostańwdomu

"Potrzebujemy siebie nawzajem. Zwłaszcza teraz, potrzebujemy głosu po drugiej stronie słuchawki. Umawiajcie się na wieczorne pogaduchy razem w formie konferencji na odległość. To bardzo pomaga spokojnie zasnąć i mieć poczucie, że wszyscy jesteśmy blisko i siedzimy w tym samym, wiecie czym, po same uszy. Pośmiejcie się razem, pożartujcie. Im mniejszy stres, tym większa odporność. Do mnie też zadzwońcie i piszcie, proszę" – napisała w opisie pod jednym z ostatnich zdjęć.