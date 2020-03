Anna oczekuje dziecka. Nie chce powiedzieć rodzinie, że ojcem może nie być jej mąż

Anna nie czuła wyrzutów sumienia, kiedy zdradzała męża. Opamiętanie przyszło, gdy zaszła w ciążę. Teraz nie wie, jak powiedzieć bliskim, że ojcem może być ktoś inny.

"Nie wiedziałam, że kiedyś to nastąpi. Może od początku, znam się z mężem ponad 10 lat, od kilku miesięcy jesteśmy małżeństwem. Średnio nam się w związku układało, seks też był średni, momentami wcale go nie było. Szukałam wrażeń i zaczęłam chodzić na lewo. Kiedy to robiłam, nie czułam, żadnych wyrzutów sumienia, imponowało mi to, że ktoś mnie adoruje i czuję się spełniona, ale z drugiej strony nie wyobrażałam sobie, żebym mogła zostawić męża. Odkąd jestem w ciąży, zaczęły mnie zżerać wyrzuty sumienia" – wyznała.

"Trzeba powiedzieć właśnie prawdę i trzeba się przygotować na to, że to będzie koniec. Tego wymaga kultura i honor człowieka, a to jest dużo ważniejsze od wygodnictwa", "Po co ten ślub? Skoro nigdy nie było dobrze?", "Co z tego, że będzie dziecko, skoro to małżeństwo istnieje, bo istnieje? Już lepiej się rozstać i znaleźć faceta, z którym utworzy się fajny związek, w którym niczego nie będzie jej brakować, niż zostać w małżeństwie, w którym są nieporozumienia i ciągłe zgrzyty, które raczej dziecku będą tylko psuć nerwy" – pisali internauci.