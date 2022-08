Anna Popek olśniła stylizacją. Włożyła najmodniejszą sukienkę w tym sezonie

Co czym opowiada film "Wrobiony"?

"Wrobiony" to kryminał w reżyserii Piotra Śmigasiewicza z międzynarodową obsadą. Odtwórcą głównej roli jest Piotr Adamczyk. W filmie gra wybitnego historyka sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego, który wyjeżdża do Włoch, by prześledzić ostatnie lata życia Caravaggia. Niespodziewanie trafia na trop zaginionego obrazu tego renesansowego twórcy, którym interesuje się również mafia. Film trafi do kin 19 sierpnia.