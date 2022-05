Anna Popek zwróciła się po pomoc do Matki Boskiej. Zawierzyła jej swoje życie uczuciowe i oto efekt

"To była trudna decyzja, bo jestem zwolenniczką małżeństw do końca życia. Niestety, w przypadku naszego związku silne różnice światopoglądowe między mną a mężem uniemożliwiły jego trwanie" To była trudna decyzja, bo jestem zwolenniczką małżeństw do końca życia. Niestety, w przypadku naszego związku silne różnice światopoglądowe między mną a mężem uniemożliwiły jego trwanie" – powiedziała dziennikarka w "Na Żywo".