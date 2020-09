Anna Popek pozuje na plaży. Zebrała dziesiątki komplementów

"Jeszcze łapię ostatnie promienie słońca na Helu i zaraz wyruszam na Festiwal NNW do Gdyni" – zaczęła swój ostatni wpis Popek. Na dołączonym do niego zdjęciu siedzi na plaży w legginsach i czerwonym topie. Czerwień może nieco zmylić – na pierwszy rzut oka kojarzy się z kostiumami ratowniczek z kultowego serialu "Słoneczny Patrol".

Anna Popek na plaży

Sekret wyglądu Anny Popek

"Aby tak wyglądać mając 50 lat, to mówię bez fałszywej skromności, trzeba się zabrać za to po trzydziestce, i to jest jedyny sposób na to, żeby być w dobrej formie. Miałam to szczęście, że trafiłam na post dr Ewy Dąbrowskiej, właśnie jakoś po trzydziestce to było" – mówiła kilka lat temu Popek.