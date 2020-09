Anna Popek pozuje w kostiumie kąpielowym. Tak spędza pierwsze dni jesieni

Anna Popek skończyła w tym roku 52 lata. Nie wszyscy jednak w to wierzą – gdy dziennikarka publikuje zdjęcia jak to, na którym pozuje w kostiumie kąpielowym, od razu pojawiają się głosy, że wygląda na co najmniej dekadę młodszą.

Anna Popek w kostiumie kąpielowym

Pod fotografią posypały się pozytywne komentarze. Popek nazwano "boginią", a nawet porównano ją do... zrodzonej z piany morskiej Afrodyty. Z pewnością te ciepłe słowa to zasługa nie tylko promiennego uśmiechu, ale również sylwetki dziennikarki. Sama wielokrotnie poruszała temat swojej diety.

Anna Popek – dieta

"Aby tak wyglądać mając 50 lat, to mówię bez fałszywej skromności, trzeba się zabrać za to po trzydziestce, i to jest jedyny sposób na to, żeby być w dobrej formie. Miałam to szczęście, że trafiłam na post dr Ewy Dąbrowskiej, właśnie jakoś po trzydziestce to było" – mówiła kilka lat temu Popek.