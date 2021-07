Anna Powierza o akceptacji siebie. "Byłam, a właściwie jestem autystyczna"

- Krew zalewa mi oczy, kiedy słyszę, że gruby człowiek to leniwy człowiek (...). Wiem, ile pracy wymaga utrzymanie wagi w miejscu. To strasznie okrutne i niesprawiedliwe. To przekonanie należy zmienić - powiedziała w rozmowie z Oskarem Netkowskim dla "Dzień Dobry TVN". - Uprawiam dużo sportu. Poświęcam na ruch więcej czasu niż powinnam. Zdrowo się odżywiam i nie popełniam za dużo grzechów. To nie jest tak, że leżę na kanapie i jem pączki, i dziwię się, jak to się stało - dodała.