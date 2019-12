WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Anna Powierza o swoim związku. "Jest to wyjątkowy mężczyzna" Anna Powierza to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Chociaż na co dzień możemy ją podziwiać na szklanym ekranie, celebrytka niechętnie dzieli się swoim życiem prywatnym. W ostatnim wywiadzie zdradziła jednak, że jest gotowa na poważny związek. Anna Powierza opowiedziała o swojej miłości (ONS.pl) Anna Powierza jest zapracowana aktorką i szczęśliwą mamą. Celebrytka nauczona poprzednim związkiem stara się nie zdradzać za wiele ze swojego życia prywatnego. Z ojcem swojej 5-letniej córki Heleny nie udało jej się stworzyć długiego związku, chociaż próbowali nawet terapii dla par, dlatego teraz do każdej relacji podchodzi z zimną głową. W ostatnim wywiadzie postanowiła jednak podzielić się swoim szczęściem z szerszym gronem. W rozmowie z "Twoim Imperium" zdradziła, że jest gotowa na miłość i poważne deklaracje. Anna Powierza o swojej miłości "Jestem zakochana do utraty tchu, jeszcze bardziej niż na początku. Więcej w nim wolności, namiętności i rozkoszy" – zdradziła celebrytka. Chociaż ślub nigdy nie był dla gwiazdy kluczową kwestią, przyznała, że przyjęłaby pierścionek bez wahania i z przyjemnością stanęłaby na ślubnym kobiercu. "Gdyby ukochany zapytał, czy chcę tego, nawet w środku nocy wyrwana z głębokiego snu, odpowiedziałabym: tak! Bo to jest wyjątkowy mężczyzna" – powiedziała Powierza.