Answear przejmuje PRM – jak wpłynie to na pozycję firmy na rynku polskim i zagranicznym?

Answear konsekwentnie dąży do zbudowania stabilnej pozycji lidera wśród podmiotów z branży fashion e-commerce i to nie tylko w Polsce, ale również w Europie Centralnej. Krakowska firma od lat działa na rodzimym rynku i poza granicami kraju, a od 2021 roku sklep internetowy Answear. com jest spółką akcyjną. Sklep online został założony 12 lat temu – obecnie oferuje ubrania, buty i dodatki w 11 krajach. Co ważne, firma organizuje i wspiera też różne akcje charytatywne i projekty, które mają na celu ochronę środowiska oraz niesienie pomocy osobom wykluczonym i w trudnej sytuacji życiowej. Ta działalność także ma miejsce na arenie międzynarodowej. Optymalizacja oferty produktowej jest ważnym stałym punktem działań Answear, a połączenie PRM oraz Sneakerstudio i włączenie ich do portfolio marki to niewątpliwie ważny moment w jej historii.