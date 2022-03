Antek Królikowski opublikował zdjęcie z Mają Hirsch. Internauci wciąż nie mają dla niego litości

– Trochę Antek Królikowski dał do wiwatu. Ciągle chciał, żebyśmy grali w jakeiś gry, ciągle był aktywny, po prostu był nie do zabicia. Nosiło go, machał tymi rękami, ciągle chciał coś organizować. (…) Czasem mnie to męczyło, ale też Antek jest takim człowiekiem, z którym można się dogadać. On słucha drugiego człowieka i rozumie, co się do niego mówi – stwierdziła aktorka w rozmowie z portalem Pudelek.