Anthony Hopkins ma tylko jedno dziecko, córkę Abigail. Nie utrzymują kontaktu od ponad 20 lat

Anthony Hopkins to jeden z największych współczesnych aktorów. Należy do wąskiego grona wybrańców, których kocha zarówno publiczność, jak i krytycy. W tym roku gwiazdor niespodziewanie zgarnął statuetkę za główną rolę męską w filmie "Ojciec". Jest to druga statuetka w karierze aktora. Niestety, życie prywatne Anthony’ego Hopkinsa nie było usłane różami. Aktor zmagał się z wieloma problemami, w tym uzależnieniem od alkoholu. Czy to właśnie nałóg spowodował, że jego relacja z córką jest bardzo nadszarpnięta?