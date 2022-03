Antoni Królikowski chce ochrzcić syna? Szczere wyznanie aktora

Małżeństwo tylko na papierze? Sieć zalewa fala informacji

Według doniesień informatorów, związek Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy przeszedł do historii. Obecnie oboje mają się skupiać na synku, co jednak nie zmienia faktu, że Królikowski dostarczył Opoździe wiele stresu. Plejada dotarła do wieści, według których Joanna wystawiła walizki mężowi na kilka dni przed porodem. Celebrytka nie wytrzymała. Królikowski miał zdradzić żonę z sąsiadką. Sprawą od dni żyje cały internet, wciąż jednak żadna ze stron nie skomentowała tych doniesień.