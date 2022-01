Antoni Królikowski dla żony przenosi góry. "Dostaliśmy propozycję ochrony"

Dramatyczny apel Joanny Opozdy

"Teraz, kiedy powinnam skakać z radości, bo już niedługo zostanę mamą, jestem rozwalona psychicznie i fizycznie. Nie mogę jeść, spać, ciągle wymiotuję. Dziś wylądowałam w szpitalu, z silnymi skurczami i bólami. Wszystko z nerwów. Dostałam ataku paniki, nie mogłam oddychać. Piszę o tym, bo martwię się o zdrowie mojego dziecka. (..) Naprawdę nie daję już rady, a przecież mój mały synek odczuwa wszystko to, co ja. Mam straszne wyrzuty sumienia, że od kilku dni mogę przestać płakać, a on pewnie to czuje" - martwi się Opozda.