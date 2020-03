Antyperspirant bez aluminium. Przekonaj się, co zawiera naturalny dezodorant

Dezodorant lub antyperspirant to tego typu kosmetyki, bez których nie możemy się obejść przy codziennej pielęgnacji. Jednak jeden z ich składników, czyli aluminium, od wielu lat uznawany jest za bardzo kontrowersyjny. Czy rzeczywiście jest szkodliwy? Zobacz, jak działają dezodoranty i antyperspiranty bez soli aluminium.

Jaka jest różnica pomiędzy antyperspirantem a dezodorantem?

Antyperspiranty zawierające w sobie sole aluminium pozwalają na uczucie suchych pach i zlikwidowanie przykrego zapachu. Hamują one wydzielanie potu, czyli naturalny proces organizmu, regulujący temperaturę ciała. Z kolei zablokowanie wydzielania potu zapobiega plamom na ubraniach oraz likwiduje nieprzyjemny zapach. Dezodoranty najczęściej nie zawierają w sobie aluminium, ale także działają – choć nie zapewniają hamowania procesu pocenia się, to neutralizują zapach potu, poprzez rozłożenie bakterii powodujących nieprzyjemny zapach. Naturalne dezodoranty pozbawione soli aluminium, zapobiegają namnażaniu się bakterii, więc będziesz odczuwać świeży zapach. Niestety, nie unikniesz lekko zawilgoconej skóry pod pachami.

Kontrowersje wokół soli aluminium

Sole aluminium zostały poddane szczegółowym badaniom. Dyskusja na temat kancerogennego działania składników antyperspirantów, od dłuższego czasu nie została jeszcze całkowicie zakończona. Głównym powodem kontrowersji jest rzekome wywołanie nowotworów piersi oraz węzłów chłonnych przez aluminium. Wielu badaczy uważa, że składniki antyperspirantów mogą naśladować działanie estrogenów. Jednak mimo niektórych przesłanek, nie udowodniono w pełni szkodliwości soli glinu i nie znaleziono przesłanek świadczących o zależności pomiędzy rakiem piersi a aluminium. Potwierdzono za to, że aluminium przenika do centralnego układu nerwowego i może prowadzić do choroby Alzheimera.