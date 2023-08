Rosjanie zamknęli ją w domu dziecka. Mówi, co robili żołnierze

"Dali mi sześć miesięcy na znalezienie matki"

16-latka w rozmowie z Gregorem Schwingiem z "The Welt" wspomniała, że w pierwszych dniach wojny przebywała w niewielkiej miejscowości Heniczesk nad Morzem Azowskim. Chodziła tam do szkoły zawodowej, gdzie zdobywała umiejętności potrzebne, aby w przyszłości pójść w ślady taty i - tak jak on - zostać cukiernikiem.